O cineasta cearense Karim Aïnouz disputa a Palma de Ouro com "Motel Destino"



O longa brasileiro “Motel Destino”, do cineasta cearense Karim Aïnouz, faz sua estreia no Festival de Cannes nesta quarta-feira (22/5), às 17h (horário de Brasília).



O filme disputa o principal prêmio do festival francês, a Palma de Ouro. Aïnouz concorre com Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos e Paul Schrader, entre outros cineastas consagrados.

Ano passado, o brasileiro também brigou pelo prêmio mais importante de Cannes com o filme "Firebrand", produção britânica. A Palma de Ouro ficou com "Anatomia de uma queda", da cineasta francesa Justine Triet.



O motel de beira de estrada do litoral cearense que dá nome à produção é palco de jogos de desejo, poder e violência. Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção fazem parte do elenco deste thriller erótico.



“O filme tem mais suspense e erotismo do que violência. Há duas mortes, que acontecem por acidente. Foco o erotismo como afirmação de vida, de desejo”, afirmou Karim em entrevista ao crítico Ricardo Daehn, do jornal Correio Braziliense.



“Tem um rito de passagem do personagem Heraldo (Iago Xavier), num final surpreendente. É um filme noir equatorial feito no Ceará. Trazemos medo e perigo, mas não é um filme violento. Traz a pulsão de vida e o lugar de encontro na sexualidade. É explicitamente sexual, sem ser gráfico”, explicou o diretor.



“Sempre me questionei: 'Por que não mostrar?'. Cada vez mais, os filmes estão mais violentos e menos vitais. Vivemos um momento histórico em que importa quebrar certos tabus. Parece que a gente ficou proibido de falar disso. Sexo tem de ser alegre. Vivemos num lugar em que sexo não rima com dor, mas com celebração de vida!”, defendeu Karim Aïnouz.







NA BRIGA PELA PALMA DE OURO





"All we imagine as light", de Payal Kapadia



"Anora", de Sean Baker



"Bird", de Andrea Arnold



"Caught by the tides", de Jia Zhang-ke



"Emilia Perez", de Jacques Audiard



"Grand tour", de Miguel Gomes



"Kinds of kindness", de Yorgos Lanthimos



"L'amour Ouf", de Gilles Lellouche



"Limonov – The ballad", de Kirill Serebrennikov



"Marcello Mio", de Christophe Honoré



"Megalopolis", de Francis Ford Coppola



"Motel Destino", de Karim Aïnouz



"Oh Canada", de Paul Schrader



"Parthenope", de Paolo Sorrentino



"The apprentice", de Ali Abbasi



"The girl with the needle", de Magnus Von Horn



"The shrouds", de David Cronenberg



"The substance", de Coralie Fargeat



"Wild diamond", de Agathe Riedinger