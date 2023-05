"Anatomie d'une chute", de Justine Triet, leva Palma de Ouro em Cannes

677

Justine Triet comemora ao anúncio de "Anatomie d'une chute" como o vencedor da Palma de Ouro, no Festival de Cannes (foto: Christophe Simon/Divulgação)

O grande vencedor da palma de Ouro deste ano no Festival de Cannes foi o longa francês "Anatomie d'une chute", da diretora Justine Triet. Ela é a terceira mulher a vencer na categoria ao longo da história do evento. "The zone of interest", de Jonathan Glazer, levou o grande prêmio e "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki, ficou com o prêmio do júri.

Já na categoria de milher diretor, o premiado foi Anh Hung Tran, de "La Passion de Dodin Bouffant". E Yûji Sakamoto, de "Monster", ganhou na categoria roteirista. Entre os atores, o japonês Kôji Yakusho, de "Perfect Days", confirmou o favoritismo e venceu como melhor ator. Merve Dizdar, de "About Dry Grasses", surpreendeu e foi a premiada como melhor atriz.

Entre os curtas que disputavam, "27", de Flóra Anna Buda, ficou com a Palma e "Fár", de Gunnur Martinsdóttir Schlüter, recebeu menção especial. "L'Arbre aux Papillons d'Or", de An Pham Thien, por sua vez levou a Câmera de Ouro.

Já "Levante", da diretora brasileira Lillah Halla, foi premiado pelos críticos de cinema. E a coprodução entre Brasil e Portugal, "A flor do buriti", de João Salaviza e Renée Nader Messora, levou o prêmio de melhor equipe, o Prix d'ensemble, na mostra Um Certo Olhar.