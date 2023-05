'Levante', da diretora brasileira Lillah Halla, é premiado por críticos de cinema em Cannes

436

O filme "Levante", da brasileira Lillah Halla, e "Los colonos", do diretor chileno Felipe Gálvez, foram premiados neste sábado (27) pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci), em Cannes, informou a entidade via Twitter.



"Levante", que participava da Semana da Crítica, narra o dilema de Sofia, uma adolescente brasileira com talento para o vôlei mas que engravida e decide fazer um aborto no Uruguai.



"A sorte de Sofia é que, apesar de sua determinação, ela não está sozinha", explicou o júri de críticos do Fipresci.



Já "Los colonos", que concorreu na seção 'Un Certain Regard', aborda os massacres indígenas durante a colonização da Terra do Fogo e foi premiada pela "força e precisão de sua encenação", explicou o júri.



Todos os anos, o júri da Fipresci seleciona um filme presente nas grandes seções do festival: a competição oficial, o 'Un Certain Regard', a Semana da Crítica e a Quinzena dos Cineastas.



Outra obra premiada foi "The Zone of Interest" (A zona de interesse, em tradução livre), do diretor britânico Jonathan Glazer. O cineasta também concorre à Palma de Ouro do 76º Festival de Cinema de Cannes, cuja festa de encerramento acontece neste sábado.



O filme de Glazer mostra a banalidade cotidiana do responsável pelo campo de extermínio de Auschwitz, o comandante Rudolf Höss, e sua família. "Ao apresentar o horror como algo normal, com diálogos banais, o filme é uma reflexão sobre a ignorância como uma doença que conecta o passado com o presente", explicou a Fipresci.