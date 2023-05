436

O japonês Koji Yakusho ganhou neste sábado o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, pelo filme "Perfect Days", do cineasta alemão Wim Wenders.



"Quero agradecer especificamente a Wim Wenders, que criou, realmente, um personagem magnífico", disse Yakusho, 67, ao receber a homenagem. Ele interpreta no filme "Hirayama", um homem silencioso e solitário, mas feliz, que esconde um passado traumático.



Nascido em 1956, em Isahaya, Nagasaki, Koji Yakusho é um dos atores mais populares e prolíficos do cinema japonês contemporâneo, conhecido tanto por seu cinema popular quando pelo de autor.