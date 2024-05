O cineasta e roteirista norte-americano Oliver Stone estreou no Festival de Cannes, neste domingo (19/05), o documentário "Lula". Dirigido ao lado de Rob Wilson, o filme foi exibido em caráter especial com os ingressos esgotados, ao final da exibição um coro de "olê, olê, olá" se uniu aos aplausos efusivos.

O cineasta disse que o documentário aborda o período em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi preso, entre 2018 e 2019, até seu retorno ao poder, em 2023. “Lula foi preso por uma armação. Ele provou isso no filme, ao dizer que foi preso após o que na América do Sul e em outros países é chamado de ‘lawfare‘, exploração política da Justiça que consiste em colocar alguém atrás das grades com a ajuda de um grande número de políticos”, disse ele em uma entrevista concedida à organização do festival.

Com 77 anos, o cineasta e roteirista americano Oliver Stone possui uma carreira consolidada em Hollywood, com dois Oscar com “Platoon” (1986) e “Nascido em 4 de julho” (1989) no histórico, ele se inspira em histórias reais. Inclusive, outros líderes políticos como Vladimir Putin, Hugo Chávez e Fidel Castro já foram tema de longas produzidos por Oliver Stone.

Ao longo dos mais de 40 anos de carreira com 14 premiações, 47 filmes e 4 séries, o norte-americano é identificado pela produção de filmes que geram polêmicas e conhecido por ser um dos melhores realizadores de Hollywood. No entanto, o filme JFK, também dirigido por Stone, foi incluído em quinto lugar na lista dos 25 filmes mais controversos de todos os tempos. O ranking foi feito pela Entertainment Weekly.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos