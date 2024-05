Luciano Camargo, aos 51 anos, decidiu explorar novos horizontes musicais, deixando para trás o sertanejo, gênero que o tornou uma figura relevante no mercado.

Em um evento exclusivo para convidados e jornalistas realizado em um cinema no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21/5), o cantor falou sobre a sua transição para o mundo gospel e sobre o lançamento do videoclipe da música “Terra Fértil”, que acontecerá na sexta-feira (24).







Numa entrevista à CARAS Brasil, o irmão de Zezé Di Camargo, compartilha sua jornada espiritual e como Deus o conduziu para esse novo capítulo em sua vida. Ele revela que recebeu uma clara mensagem divina para deixar sua antiga trajetória musical. “Deus ai revelando as coisas em nossas vidas todos os dias. É que antes da conversão, a gente não tem essa sensibilidade. Eu passei a ter essa sensibilidade”, reflete o artista sobre sua jornada de autodescoberta na música.

“Vamos dizer assim, que Deus me conduziu pra ouvir um louvor de Fabiano Anastasio em 2021. Ouvindo esse louvor, eu cheguei até o compositor, Dennis Souza, e indo até a rede social dele, eu conheci um pedacinho de Terra Fértil. Quando eu ouvi Terra Fétil pela primeira vez, como eu disse, foram apenas algumas palavras daquilo que ele postou. E depois ele me mandou a letra inteira, gravando a letra que foi logo em seguida, fiz uma produção, um arranjo. Isso foi em 2021, não foi agora”, conta.O agora cantor gospel relembra com gratidão o processo de criação de seu novo trabalho e os rumos que sua carreira está tomando, enfatizando que tem sido guiado por uma força maior em um processo que ele descreve como natural e espiritualmente significativo.