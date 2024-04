A cantora Wanessa Camargo lançou, nessa terça-feira (16), a música “Caça like”, a primeira após sua participação no BBB 24. Na canção, a filha de Zezé di Camargo dá uma resposta aos haters, após ser cancelada por sua participação no reality.

“Senhores perfeitos, eu peço licença para poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar’’, diz um trecho da canção. Esse é o primeiro single de Wanessa após o álbum "Livre", lançado em 2023. Ela também anunciou seu primeiro show após o reality, no dia 10 de maio em São Paulo.

Wanessa foi muito criticada por sua relação conturbada com Davi. A sister foi expulsa do reality após ter dado tapas no brother enquanto ele dormia, após uma festa. Na época, a cantora publicou um texto nas redes sociais admitindo ter praticado racismo estrutural contra o baiano. Tempos depois, ela apagou a postagem.

Além da música, Wanessa falou que passa por um processo de “alfabetização”. “Eu já estava estruturando uma consultoria com doutores e mestres especialistas no tema étnico racial. Estruturamos um plano que chamamos de afrobetização", explicou ela em um vídeo.

A sister contou que firmou uma parceria com a Afro Consult, uma consultoria comandada por profissionais especialistas em história afro-brasileira e nos temas de diversidade e direitos humanos para se manter atualizada sobre questões raciais.



Quem a acompanhou foi a professora Carol Sodré, especialista em diversidade. Em seu perfil, ela contou que a equipe da artista a procurou depois da entrevista da cantora ao Fantástico. Carol declarou que ela e outros especialistas no assunto criaram um curso para ajudar pessoas com dificuldade em entender as questões de raça na sociedade. Foi a professora que teria denominado o processo de "afrobetização".

Em seu perfil, Wanessa refletiu sobre o cancelamento após o reality. “Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização”, declarou.

“Me refaço enquanto pessoa e artista, e Caça Like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história", apontou.