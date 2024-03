Desde a expulsão do BBB 24 que a cantora Wanessa Camargo e o cantor Dado Dolabella não interagiam mais. E, de fato, ambos estão separados. Foi o que confirmou a própria cantora em entrevista ao Fantástico (Globo).





"A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi, mas agora, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos, para meu trabalho", disse.

"Ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora", completou Wanessa em papo com Renata Ceribelli.

Expulsão

Na mesma entrevista, Wanessa falou sobre a agressão a Davi e racismo. "Sob a regra do programa, acho que foi justo. Mas do ponto de vista do fair play, não acho que foi justo", declarou a cantora.

Sobre a reprodução de racismo estrutural, pela qual ela já havia se desculpado recentemente em suas redes sociais, Wanessa relembrou as próprias falas problemáticas.





"Agora eu entendo esse lugar de dor. Quando saí, me assustei com a forma como as pessoas estavam me vendo. Ser colocada em um lugar tão grave quanto a palavra racista, é uma roupa que eu não consigo vestir", confessou.





"Mas escutei pessoas que têm lugar de fala sobre isso e reconheci que sou uma pessoa branca, privilegiada e que nunca vou saber como algumas palavras que para mim não têm nenhum efeito, para outras pessoas, pode ter", se explicou Wanessa.