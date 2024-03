Wanessa Camargo se pronunciou pela primeira vez sobre a sua desclassificação do BBB 24 na tarde desta terça-feira (5). A ex-sister pediu desculpas pelos erros que teria cometido dentro da casa.

"Os últimos dias têm sido bem difíceis para mim. Eu estou assimilando tudo ainda. Foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí", disse a cantora, em vídeo no Instagram.

"Quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi minha intenção Nunca! Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso. Mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante pra gente evoluir, e eu quero muito evoluir", acrescentou Wanessa.



No dia anterior foi a vez de Zilu Godoi, mãe da cantora, dar notícias sobre estado de saúde de Wanessa após a saída do jogo. "Lógico que as coisas não estão bem, mas vão ficar, tenho certeza de que vão ficar", iniciou ela nos stories publicados no Instagram.

"A gente tá aqui enchendo ela de carinho, de amor, já está todo mundo trabalhando. É a vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que melhor pra cada um de nós, e ele age de acordo com aquilo que é melhor", disse ela.