Yasmin Brunet e Leidy Elin discutiram com Davi após a dinâmica do "sincerão" da última segunda-feira (4/3)

A dinâmica do “sincerão”, rendeu desentendimentos entre os brothers do BBB 24 na noite da última segunda-feira (4/3). Participaram da dinâmica os emparedados Davi, Alane e Michel, além dos líderes e anjo da semana, Lucas Buda e Giovanna Pitel.

Durante o programa ao vivo, os participantes tiveram que montar um “filme” da edição, indicando quem se encaixaria nos papéis de diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão, mocinho, canastrão e espectador.

Davi, que foi direto para o paredão após atender o Big Fone no domingo, aproveitou a oportunidade para desestabilizar seus rivais no jogo.

O motorista de aplicativo começou colocando sua aliada Isabelle como a diretora, “é uma pessoa bastante articulada, que conversa com as pessoas da casa, sabe dialogar, sabe conversar. É uma pessoa que entende todos aqui”, afirmou, justificando sua escolha.

Em seguida, o baiano se colocou como protagonista por considerar que já viveu grandes embates dentro da casa. Leidy Elin recebeu o título de coadjuvante, enquanto a modelo Yasmin Brunet recebeu o papel de figurante. “A Leidy, no meu ponto de vista, é uma pessoa que não aparece muito no jogo (...) Yasmin, para mim, é uma pessoa que é planta. Tá aqui só como figurinha mesmo. Não faz nada, é inútil”, alfinetou.

Davi ainda apontou Lucas Buda como o vilão, por ter falas contraditórias.

Ao fim da exibição do programa, os brothers se reuniram no jardim da casa e, a partir daí, se iniciou uma confusão generalizada, com gritos de todos os lados. Yasmin e Leidy foram cobrar satisfação de Davi pelas acusações e foram chamadas por ele de “cobra” e “inútil”.

Leidy afirmou que Davi estava com ciúmes porque as meninas do quarto Fada ficaram a favor dela. Yasmin retrucou dizendo que, na verdade, inútil era Davi, que, por sua vez, respondeu: “Eu lavo banheiro, lavo a casa, lavo os pratos, faço comida, protagonizo o Big Brother e não vejo você fazendo nada aqui dentro. Você é a mais inútil. Pra mim, você não serve pra nada aqui no jogo."

Desdobramentos

Ainda durante a noite, a modelo Yasmin Brunet caiu no choro após a discussão e pediu para que fosse para o paredão, caso Davi não seja eliminado nesta terça-feira (5/3).

“Se ele [Davi] voltar desse Paredão, eu imploro pra vocês me botarem no próximo, por favor”, disse a sister.