BH bate novo recorde de frio pelo segundo dia consecutivo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte registrou o dia mais frio do ano pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira (13). A capital registrou 8,4°C e, ontem, 8,7°C.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a mínima foi registrada às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste, mas a sensação térmica foi de -13,3°C no mesmo local e horário.

Segundo o órgão municipal, outras regiões registraram 8,5°C, 10,2°C, 10,6°C e 11,9°C entre 2h e 6h.

Embora a mínima desta sexta tenha superado a do dia anterior, a sensação térmica registrada nessa quinta-feira (12) foi a mais baixa do ano, de -14,3°C.

Anteriormente, maio registrou a menores temperaturas do ano. Além das duas mínimas de junho, que lideram o ranking, as outras foram registradas no mês passado. Confira lista abaixo.

A capital pode registrar até 22°C nesta sexta. A umidade relativa do ar fica em torno de 35% à tarde.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas baixas nas primeiras horas do dia e ao anoitecer.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025