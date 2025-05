BH: menores temperaturas do ano foram registradas em maio

O outono em Belo Horizonte trouxe temperaturas amenas para a cidade no mês de maio. De acordo com a Defesa Civil de BH, os dez dias mais frios de 2025 foram registrados neste mês.

Na última terça (20), a capital registrou 12,1ºC, às 6h30, na Região de Venda Nova, líder do ranking de menores temperaturas registradas no ano. Nesta segunda (26), BH voltou a registrar baixas nos termômetros, com 13,1ºC, às 6h, entrando no sétimo lugar da lista.

Segundo o órgão municipal, as temperaturas amenas no início do dia e à noite são comuns nesta época do ano. Confira o ranking abaixo:

Menores temperaturas registradas em BH em 2025