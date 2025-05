Tempo em BH: confira a previsão para esta segunda-feira (26)

A segunda-feira (26) começou com baixas temperaturas em Belo Horizonte, mas os termômetros devem esquentar ao longo do dia. Segundo a meteorologia, a máxima prevista é de 27°C.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital registrou 13,1°C, às 6h, na estação Pampulha. Embora a mínima seja a sétima no ranking entre as mais frias do ano, a sensação térmica no local foi de 14,8°C.

Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 13,4°C, às 3h45. Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a temperatura mais baixa foi de 13,7°C, às 6h, com sensação térmica de 1,2°C.

Segundo o órgão municipal, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas amenas no início da manhã e à noite. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

Menores temperaturas registradas em BH em 2024