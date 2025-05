Volta a fazer frio. Semana deve ser encoberta em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O frio persiste e este domingo (04/05) teve a segunda temperatura mais fria do ano na capital mineira, marcando 12,8°C, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte. A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Na estação Mangabeiras (Centro-Sul), a temperatura mínima foi de 13,1 °C, às 6h. Na estação Cercadinho (Oeste), a menor temperatura foi de 12,8 °C, com sensação térmica de 3,2 °C, às 7h. E na estação Pampulha, o termômetro baixou a 13,1 °C, com sensação térmica de 15,4 °C, às 7h.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Belo Horizonte vai ter céu encoberto nesta segunda-feira (05/05), passando de nublado pela manhã para muitas nuvens à tarde e encoberto à noite. As temperaturas se manterão amenas, com mínima prevista de 15°C, indicando uma ligeira elevação em relação aos dias anteriores, e máxima estável em 25°C.

A umidade do ar continuará elevada, variando entre 40% e 90%, e os ventos soprarão fracos de leste/sudeste. Na terça-feira (06/05), o tempo melhora significativamente, com previsão de poucas nuvens.

As temperaturas ficam estáveis, com mínima de 14°C e máxima de 25°C, e a umidade do ar segue alta, oscilando entre 40% e 95%, mantendo a sensação de tempo abafado, apesar da ausência de previsão de chuva.

A partir de quarta-feira (07/05), o sol volta a predominar em Belo Horizonte, com céu claro previsto também para a quinta-feira (08/05). As temperaturas mínimas seguem estáveis em 14°C, enquanto as máximas apresentam pouca variação, atingindo 26°C na quarta e 24°C na quinta.

A umidade relativa do ar atinge o pico, chegando a 100%, com mínimas entre 40% e 50%, indicando manhãs potencialmente mais úmidas ou com névoa, mas sem previsão de chuva. Os ventos fracos de leste/sudeste persistem durante todo o período, caracterizando um cenário de estabilidade atmosférica para meados da semana na capital mineira.

O domingo (04/05) em Minas Gerais é de tempo mais firme e poucas nuvens nas porções Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro, condição que deve se manter ao longo do dia e noite nessas áreas. As regiões Central, Leste (Mucuri e Rio Doce) e Oeste têm maior nebulosidade (muitas nuvens), especialmente a partir da tarde.

A instabilidade se concentra mais ao sul e sudeste do estado: a Zona da Mata, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes começam com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, que se intensifica durante a tarde com pancadas de chuva isoladas, principalmente no Sul/Sudoeste e Zona da Mata.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



À noite, a tendência é de diminuição da intensidade das chuvas nessas regiões, mas o céu permanece com muitas nuvens e ainda com chance de chuva isolada, enquanto a Região Metropolitana e áreas vizinhas mantêm o quadro de muitas nuvens durante todo o período.