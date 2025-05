Homem agredido é encontrado morto em área Central de Vespasiano

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste domingo (04/5), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O chamado para a Polícia Militar ocorreu às 4h37. A equipe do 36º Batalhão chegou à Rua Nossa Senhora de Lourdes, no Bairro Imperial, pouco depois, isolou a cena do crime e constatou a morte quando eram quase 6h da manhã.

A região é uma área urbana central, próximo à Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes e ao Hospital e Maternidade da Polícia Civil. A identidade da vítima e possíveis autores do crime ainda não foram informados.

A vítima tinha sinais de agressões que aparentavam ser a causa da morte, conforme as informações preliminares da ocorrência. Detalhes sobre a forma exata da agressão ou possíveis instrumentos utilizados ainda são desconhecidos.



Não há informações se a morte ocorreu no mesmo ponto onde o corpo foi localizado ou se a vítima foi atacada em outro lugar e deixada na Rua Nossa Senhora de Lourdes. A motivação por trás da violência também é desconhecida neste momento inicial da investigação.

Equipe da perícia técnico-científica da Polícia Civil e o rabecão, veículo responsável pela remoção de corpos, foram acionados para o local. Os peritos coletaram vestígios que possam ajudar a elucidar o caso, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames que determinarão a causa exata da morte e auxiliarão na identificação.