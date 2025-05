PM nega domínio do Comando Vermelho em comunidade de BH

Após três assassinatos que estariam associados à facção criminosa Comando Vermelho no bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) negou que o grupo esteja agindo para “tomar” territórios na capital mineira. De acordo com o capitão da PM Breno Sales, não há indícios que a organização esteja tentando subjugar e negou que haja “toque de recolher” e cobrança de “impostos” aos moradores por parte dos membros do CV.

“Nós temos acesso a todos os territórios, o serviço de atuação policial está normalizado. Não há indicativos de nenhum grupo, de forma mais contundente, tentando tomar territórios”, afirmou Sales.

Neste sábado (3/5), outro homem foi assassinado nas proximidades da ocupação Terra Nossa, local onde dois homens ligados ao CV morreram em confronto com a polícia após tentativa de invasão na última quinta-feira (1/5). A PM nega que o caso esteja relacionado ao crime organizado.

Relembre o caso

Na noite de quinta-feira (1/5), oito homens chegaram de carro à comunidade e foram direto à casa da vítima. Eles diziam ser da Polícia Civil (PCMG) e afirmaram que tinham ido buscar um criminoso. Assim, foram até a casa do jovem, que foi tirado à força do local e levado até o escadão da antiga Rua JK, onde foi executado.

Também deixaram um recado para um traficante antigo que atua no Taquaril e que teria se aliado a uma facção rival do Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro (TCP), jurando-o de morte. De acordo com a PM, o jovem morto era aliado desse traficante, o que seria consequência da guerra entre o Comando Vermelho e o TCP que chegou a BH.

O mandante da execução é um homem de 37 anos, um dos chefes do tráfico, que tem vários mandados de prisão em aberto, além de uma fuga registrada em 2023, quando escapou do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ele teria ido para o Rio de Janeiro, se aliado ao Comando Vermelho, retornado posteriormente a capital mineira e, desde então, vem cometendo uma série de crimes, especialmente homicídios no Taquaril, entre eles o assassinato do filho de outro traficante do bairro. Eles foram amigos de infância, mas acabaram se tornando inimigos, o que deflagrou a guerra.

Outro caso ligado à organização carioca aconteceu no último sábado (26/4), quando um jovem de 19 anos foi morto no bairro por um membro da facção.