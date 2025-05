Bispo auxiliar de BH celebra missa com detentos: ‘ação de Deus'

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Dom Nivaldo dos Santos Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, presidiu uma missa neste domingo (25/5) para os detentos da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) Betim, na Grande BH, como parte das celebrações da Igreja para o ano jubilar de 2025. O guia para os trabalhos é a bula “Spes Non Confundit”, escrita pelo Papa Francisco (1936-2025), traduzida do latim como “a esperança não engana”.

Segundo o bispo, a bula promove o convite para “se aproximar dos sinais de esperança".

“Uma destas realidades é, sem dúvida, esta triste, mas, ao mesmo tempo, esperançada realidade de recuperação que vivem nossos irmãos e irmãs nos sistemas de recuperação do universo prisional. Então, celebrar esta Santa Missa é nos aproximar deste ambiente de vulnerabilidade para chamar a atenção do nosso coração, que precisa crescer na esperança de que o ser humano, a sua vida, os seus direitos, são inegociáveis. E só podemos avançar nesta direção, que é a direção da construção da paz, através da nossa presença, do nosso testemunho e do nosso esforço para dar as mãos a quem sonha com a liberdade, com a vida, enchendo o coração de esperança".

A missa foi realizada no dia seguinte ao Dia Nacional do Detento, celebrado em 24 de maio, na Apac Betim. O espaço tem capacidade para até 200 detentos, divididos entre os regimes semiaberto e fechado, no qual os recuperandos podem trabalhar ali mesmo ou realizar serviços fora da unidade.

"Ação de Deus"

Dom Nivaldo explica que a escolha da data da celebração não foi pensada para coincidir com a data nacional, pois a programação para visitar locais de vulnerabilidade já estava definida anteriormente, mas enxergou nesta coincidência uma “ação de Deus” no trabalho de evangelização.

“A Pastoral Carcerária obedece a um mandato do Senhor, que está presente no capítulo 25 do evangelho de São Mateus. ‘Estive preso e fostes me visitar’. Vir aqui, encontrar pessoas reclusas por causa de seus delitos, mas, ao mesmo tempo, cheias de esperança de uma reinserção social a partir de uma recuperação, significa estender as nossas mãos, mas, mais ainda, vir aqui e aqui encontrar o Cristo, pois ele está presente em cada pessoa, e principalmente naqueles que mais precisam. E aqui são os que mais precisam, porque são pessoas empobrecidas. E muitos deles, eu diria 100%, empobrecidos materialmente, mas também empobrecidos espiritualmente por causa de seus próprios delitos. E encontrá-los é encontrar Cristo, que se faz presente no coração e na vida dos pobres".