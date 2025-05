Carrinhos de rolimã aceleram e disputam corrida em avenida de BH

Sai da frente que atrás vem gente! A Avenida Cristóvão Colombo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, transformou-se em uma pista de corrida de carrinhos de rolimã, neste domingo (25/5). O ponto de largada fica ao lado do Palácio da Liberdade.

O evento é gratuito e reúne adultos e crianças amantes da velocidade e da brincadeira que reúne pessoas há muitas gerações. A disputa começou logo cedo, por volta das 7h, e se estende até as 13h, entre as ruas Santa Rita Durão e Alagoas.

Para participar, basta chegar ao local com seu próprio carrinho. A avenida vai ficar fechada até as 14h. Por isso, quem não quiser participar da competição também pode aproveitar para descer a avenida sem disputas.

Disputa começou logo cedo, por volta das 7h, e se estende até as 13h, entre as ruas Santa Rita Durão e Alagoas Edésio Ferreira / EM / D.A Press

A atividade é organizada pela Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (Femcar), e integra a comemoração do Dia Municipal do Carrinho de Rolimã. A expectativa da entidade é que o evento mobilize um público de todas as idades.

Durante o fechamento da via, os ônibus que sobem a Avenida Cristóvão Colombo estão desviando a rota para a Rua Santa Rita Durão.

