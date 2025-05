Filhotes de cachorros são resgatados em córrego da Grande BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Cinco filhotes de cachorro foram resgatados na manhã deste sábado (24/5), pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG), dentro de uma sacola em um córrego de Contagem, na Grande BH. A suspeita é de que os animais tenham sido jogados propositalmente na correnteza.

A crueldade contra os bichinhos aconteceu no Bairro Nova Contagem, próximo à divisa com as cidades de Esmeraldas e Ribeirão das Neves.

Moradores acionaram os bombeiros para resgatar os animais, que poderiam se afogar.

Os militares realizaram a descida no córrego e recolheram os filhotes, de cor caramelo e marrom escuro - todos bem e sem sinais de ferimentos.

Os cachorrinhos, após uma manhã angustiante, foram alimentados e estão sob os cuidados de pessoas que acompanharam o resgate e se comprometeram a tratá-los antes de os entregar à adoção.