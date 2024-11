A filhote de onça-parda que foi encontrada em um galinheiro no município de Prata morreu no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Ela estava anêmica e fraca, morrendo antes dos cuidados surtirem efeito.

Batizada como Aurora, a sussuarana foi encontrada há pouco mais de uma semana e passou por exames. Os veterinários do setor de animais silvestres da UFU descobriram que o felino estava com vermes, teve um quadro de anemia forte e morreu.





A onça tinha entre três e quatro meses e não estava ferida. Ainda que doente, foi preciso sedar o animal para que fosse transportado em segurança entre a fazenda em Prata e a cidade de Uberlândia.

O felino comia uma galinha quando foi encontrado dentro do galinheiro. Mesmo com o susto, o dono da fazenda fechou a onça e pediu ajuda.

A necropsia foi realizada no Instituto Médico Animal da UFU e a onça foi descartada de acordo com as normas vigentes.