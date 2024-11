Depois de trabalhar, homem retorna ao pátio da empresa e é surpreendido com o enxame de abelhas no seu capacete

Uma situação inusitada envolvendo abelhas aconteceu em Formiga, Minas Gerais. Um trabalhador chega à empresa, no Bairro Souza e Silva, em sua motocicleta, para mais um dia de trabalho. Ele vai para o estacionamento reservado aos funcionários e estaciona seu veículo. No final do expediente, retorna para pegar a moto e se depara com uma surpresa: seu capacete está tomado por abelhas.

Ele dá o alerta e logo os colegas se aproximam. Uns optam por espantar as abelhas, o que não é recomendável, e o dono da motocicleta opta por chamar o Corpo de Bombeiros.







Com a chegada dos bombeiros, o perímetro onde estava a motocicleta foi isolado. Os combatentes estranharam o acúmulo de insetos no capacete, algo inusitado, segundo eles.





Com o uso de equipamento de segurança apropriado para a captura de insetos, os bombeiros iniciaram a captura. A operação foi satisfatória. Todo o enxame foi capturado e levado para uma área de mata afastada da cidade, onde as abelhas foram soltas.





Por quê?





O enxame de abelhas acontece quando a colônia se divide e parte delas deixa o ninho para criar uma nova rainha. O fenômeno é chamado de enxameação reprodutiva.

A temporada de enxameação ocorre na primavera e verão, quando as condições ambientais são favoráveis à reprodução das abelhas. A temperatura e a umidade são fatores que contribuem para o aumento do número de abelhas e para que elas fiquem mais agitadas.





O enxame de abelhas pode acontecer em enxames não manejados e em apiários. Quando ocorre em apiários, pode prejudicar a atividade, pois reduz a população de abelhas e a capacidade de produzir mel.





Precauções





Se uma pessoa encontrar um enxame de abelhas, é importante não tentar intervir, como aplicar veneno ou matar as abelhas. Em vez disso, deve chamar um apicultor para capturar e levar o enxame para um apiário.





Se isso não for possível, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou órgãos de meio ambiente, que podem dar um destino seguro ao enxame.





A área deve ser isolada e a pessoa que o encontrou, tem de se proteger em um local seguro.