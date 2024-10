O ataque ocorreu no Bairro Santo Antônio, em Pouso Alegre, no Sul de Minas

Três pessoas ficaram feridas em um ataque de abelhas no Bairro Santo Antônio, em Pouso Alegre, na Região Sul de Minas, nesta terça-feira (8/10). Um motorista que passava pelo local com as janelas abertas foi atacado pelos insetos e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, que foi acionada para conter o ataque, quatro equipes foram enviadas ao local. Imagens gravadas momentos após a chegada dos bombeiros mostram dezenas de abelhas sobrevoando as proximidades das casas na Rua Coronel Otávio Meyer.

Cerca de quatro quarteirões precisaram ser isolados, e os moradores foram orientados a manter as janelas de suas casas fechadas. A captura das abelhas será realizada durante a noite desta terça-feira.

O motorista precisou ser socorrido pelos bombeiros. Outras duas pessoas também ficaram feridas e foram atendidas pelo Samu.

