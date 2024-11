Tamanduá-mirim é resgatado em jardim de casa do interior de MG

Um tamanduá-mirim foi resgatado pelos bombeiros em uma residência na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, no início da manhã desta terça-feira (5/11). Segundo nota do Corpo de Bombeiros, o fato ocorreu na Rua Deraldo Alves Almeida, no Bairro Princesa Isabel. "O animal se encontrava em meio a vegetação de um jardim em frente à casa do solicitante", complementa a nota.





Pouco tempo depois da chegada dos bombeiros, o tamanduá-mirim foi capturado e, posteriormente, encaminhado para a Polícia Ambiental para realocação em área de preservação.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o tamanduá-mirim não se encontra na lista nacionais de animais em risco de extinção. No entanto, a espécie vem sendo ameaçada por fatores como caça, atropelamentos, incêndios florestais, perda de habitat e conflitos com animais domésticos.





O tamanduá-mirim é um animal solitário e diurno, com hábitos arborícolas e que se alimenta de cupins, formigas e mel de abelhas. É conhecido por ter um focinho protuberante, uma grande língua fina e comprida, e garras fortes e afiadas para escavar formigueiros e cupinzeiros.

