A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai fazer intervenções no trânsito nas proximidades da Estação São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, a partir desta quinta-feira (7/11), em função de obras da Praça das Águas.





Segundo a PBH, faixas e cartazes foram afixados e panfletos estão sendo distribuídos com orientações sobre as mudanças na região. Agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade (Sumob) vão orientar os motoristas e os usuários do transporte coletivo.





Confira as intervenções:





Trânsito

Interdição da Avenida Cristiano Machado, entre as ruas Volts e Ladainha, no sentido Venda Nova, no Bairro Primeiro Maio, Região Norte de BH.

Desvio sentido Venda Nova: Avenida Risoleta Neves (sentido Centro), manter-se à esquerda na rotatória do São Gabriel na Avenida Cristiano Machado (sentido Centro), próximo ao Viaduto Hélio Pelegrino, manter-se à direita (siga sinalização das placas para o 1º de Maio / Santa Luzia / Vitória), acesse o eixo novo da Avenida Cristiano Machado (sentido Venda Nova).



De acordo com a PBH, uma nova pista foi implantada para garantir a mobilidade dos veículos vindos da Avenida Risoleta Neves. Novos semáforos vão começar a operar na região para os pedestres e condutores fazerem as travessias com segurança.





Transporte

Com as intervenções, as linhas municipais 62, 66, 6030, 8550, 9503, 504, 705, 706, 707, 708 e S55 e metropolitanas 412H, 414R, 504R, 512H, 522H, 524R, 4125, 4126, 4450, 4991, 5887 e 5986 deixarão de atender os pontos de ônibus do entorno da Estação São Gabriel, na Avenida Cristiano Machado, nos números 5.554 e 6.850. Os pontos serão desativados temporariamente durante as obras.





O novo itinerário das linhas vai utilizar o eixo novo da Avenida Cristiano Machado, seguindo em direção à Venda Nova, não passando mais ao lado da Estação São Gabriel.





Linhas 62, 66 e 6030

Os usuários dos pontos desativados na Avenida Cristiano Machado, nos números 5.554 e 6.850, devem acessar a Estação São Gabriel, embarcar nas linhas 82 ou 83P em direção ao Centro, descer na Estação Minas Shopping e pegar as linhas 62, 66 ou 6030, sentido Venda Nova, sem custo adicional;



Os usuários das linhas 62, 66 e 6030, no sentido Venda Nova, e que desejam integrar com as linhas da Estação São Gabriel vão fazer o desembarque na estação Minas Shopping e pegar as linhas 82 ou 83P;



As viagens das linhas no sentido Centro não terão alteração no itinerário.





Linhas S55 e 9503

Os pontos de ônibus na Avenida Cristiano Machado 5.100, 5.550 e 6.850 serão temporariamente alterados para as linhas S55 e 9503.





Confira os pontos mais próximos:





Linha S55

Avenida Cristiano Machado, 4.050 (próximo ao Minas Shopping) e 8.200 (próximo ao Metrô Primeiro de Maio).





Linha 9503