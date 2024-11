Max ganhou o prêmio mundial em competição que elege os melhores felinos do planeta

O gato persa Max, de três anos, ganhou o prêmio mundial no FIFe World Show 2024, que premia os melhores felinos do planeta, no último domingo (3/11), em Oslo, na Noruega. O bichano nasceu e cresceu em um gatil na cidade de Crucilândia, na região Central de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



"Ele é um bebê super carinhoso, meigo, tranquilo e amoroso. A avaliação dos juízes é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. É o primeiro gato mineiro a participar e ganhar um mundial", disse Vânia Rocha, dona do gatil Libélula Azul, ao G1.





Os jurados levaram em conta quesitos como beleza e personalidade de animais do mundo inteiro. Max competiu na final com outros quatro felinos.





Max tem outros 20 prêmios em exposições nacionais e três em competições internacionais, sendo o primeiro lugar no Brasil e nas Américas. Segundo Vânia, esse tipo de concurso ajuda a manter o melhoramento genético da raça.

"A intenção é o padrão de raça ideal e, especialmente pelo amor que tenho pelos felinos, meu trabalho tem dado resultados. Quanto à raça, ele tem cabeça grande, olhos bem encaixados e a cor ideal do padrão cobre, tamanho perfeito, pelagem exuberante, é forte e bem pesado", destacou.