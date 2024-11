Três homens foram presos em Prudente de Morais, na Região Central de Minas Gerais, suspeitos de envolvimento na morte do pastor Carlos Pereira Fernandes, de 35 anos, no último domingo (3/11).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Um deles seria o mandante do crime: Henrique Luiz Santos, de 44 anos, conhecido como "Quim-quim". Além dele foram presos Dirlaine Pereira, de 30 anos, companheira de "Quim-quim" e Bryan José Rocha Pereira, 18. O possível atirador, Robson Santiago Jesus da Silva, de 31 anos, está foragido.

O alvo do crime, porém, seria um jovem identificado como Yuri José Henrique, de 19 anos

O motivo

Segundo a Polícia Militar (PMMG) de Pedro Leopoldo, o crime teria sido planejado por "Quim-quim", que suspeitava que sua companheira, Dirlaine, tinha envolvimento com Yuri.





"Dirlaine, companheira de "Quin-quim", se mostrava revoltada com o crime e seu companheiro. Ela diz que foi ameaçada pelo marido, que teria planejado matar o jovem", diz o major Frederico Lima Lessa, da 11ª Companhia da PM, que pertence à 19ª Região de Polícia Militar, em Pedro Leopoldo.

A contratação do crime

Para matar Yuri, "Quim-quim" teria encarregado um parceiro do tráfico de drogas, Bryan, de contratar o matador.

Bryan teria feito o acerto com Robson e, no domingo pela manhã, ele e "Quim-quim" saíram de Prudente de Morais e foram a Belo Horizonte para encontrar o matador.

Antes disso, "Quim-quim" tinha enviado um vídeo a Robson, mostrando a arma que ele usaria no crime.

Com o carro de "Quim-quim", ele e Bryan foram até o Shopping Estação, em Venda Nova, Belo Horizonte, onde se encontraram com Robson e retornaram a Prudente de Morais.

Visita ao irmão

No domingo à tarde, depois de celebrar uma reunião, o pastor Carlos foi com a mulher para a casa do irmão, localizada no Bairro Campo de Santana, para visitar os sobrinhos, entre eles, o menino de dois anos, e a menina, de nove, que foram feridos.

O crime

O pastor, na tarde de domingo, estava na porta da casa do irmão, com os sobrinhos e parte da família, quando os criminosos chegaram.

Yuri, o alvo do crime, estava na porta da casa quando os criminosos se aproximaram e, de dentro de um Fiat Palio, Robson atirou em direção a Yuri. No entanto, o pastor e as crianças estavam na frente e foram atingidos.

Os criminosos fugiram. Voltaram a Belo Horizonte, onde deixaram Robson, e retornaram a Prudente de Morais.

Prisões

A Polícia Militar iniciou rastreamento a partir da informação de que haveria uma desavença entre Yuri e "Quim-quim".

Descobriu que "Quim-quim" morava no mesmo bairro onde ocorreu o crime.

Os militares, então, encontraram "Quim-quim" em casa, junto de Bryan e Dirlaine. Ela acabou contando sobre o planejamento do crime. Todos os três foram presos.

Passado criminoso

A PM também descobriu que Yuri já foi preso diversas vezes. São nove por tráfico de drogas, duas por roubo, uma por porte de arma, uma por portar um colete da Polícia Civil, uma por homicídio. "Quim-quim", por sua vez, tem diversas passagens por tráfico de drogas.

Bryan também já foi preso por envolvimento com o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O corpo do pastor foi sepultado no final da manhã desta terça-feira, no Cemitério Municipal de Prudente de Morais. As duas crianças atingidas pelo disparos seguem internadas no Hospital Municipal de Sete Lagoas. A menina teve confirmada a perda de um dos rins.