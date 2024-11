Um homem, de 37 anos, foi preso ao tentar furtar uma moto e o alarme do veículo disparar. O caso foi registrado na madrugada dessa segunda-feira (4/11), no bairro de Lourdes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais.







Os militares escutaram um barulho de alarme de uma motocicleta, foram em direção ao local e avistaram um indivíduo próximo ao veículo. Ao ver os policiais, o homem tentou fugir, mas foi cercado e detido.





Devido à atitude suspeita, a PM fez busca pessoal e localizou um pedaço de tesoura que seria usado como chave micha, um grampo e uma lima.

A polícia fez contato com a dona da moto, que relatou que deixou o veículo com o filho. O jovem foi procurado e afirmou que tinha estacionado a motocicleta em uma rua próxima ao local onde o suspeito foi abordado.





Foi dado voz de prisão ao homem por furto, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A motocicleta foi entregue para a proprietária.