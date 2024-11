Jonathan Henrique de Assis Teixeira de 33 anos foi assassinado com diversos tiros na cabeça

Um homem que integrou a lista dos criminosos mais procurados de Minas Gerais foi assassinado a tiros no final da tarde dessa segunda-feira (4/11), no bairro Bernardete, Região do Barreiro de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, Jonathan Henrique de Assis Teixeira, de 33 anos, saiu de casa ao receber uma ligação de alguém pedindo para que ele fosse à Vila Bernadete. A esposa de Jonathas afirmou que não viu como ele foi até o local do crime e que foi informada minutos depois, por uma parente, de que ele havia sido assassinado.





Moradores da região relataram para os militares que Jonathas era conhecido por envolvimento em diversos crimes e por ser filiado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A vítima fez parte da lista dos criminosos mais procurados de Minas Gerais em 2022.

O homem ainda tinha passagens por roubo e explosão a agências bancárias, homicídios, ameaças, tráfico de drogas, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo.





O principal suspeito do crime é um indivíduo conhecido como “Pão”, também conhecido no meio policial e suspeito de comandar o tráfico de drogas na região do bairro Milionários.





Populares ainda informaram que Pão estava escondido no Rio de Janeiro e voltou para Belo Horizonte recentemente. Depois dos disparos, o suspeito fugiu em um carro prata em direção a Nova Lima.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.