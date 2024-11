A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) descobriu, nesta segunda-feira (4/11), um novo galpão utilizado para a produção de sabão em pó falsificado em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste mineiro. Este é o segundo identificado no município e o terceiro na região em uma semana.





A descoberta é um desdobramento das investigações iniciadas em 29 de outubro, quando uma primeira fábrica clandestina foi localizada no município. A unidade abastecia outro galpão que funcionava em Divinópolis. Ambos foram interceptados na mesma data.





A polícia chegou até o local após nova denúncia. O galpão funcionava a cerca de 50 metros da fábrica interceptada no final de outubro. No local, que era alugado, foram encontradas algumas pessoas e indícios de que parte dos materiais já havia sido retirada.





No entanto, conforme a PCMG, amostras de sabão em pó falsificado e etiquetas de uma marca reconhecida do produto ainda permaneciam no espaço.





Apreensões

Durante a operação, a PCMG apreendeu uma série de itens utilizados na produção, entre eles bastões de cola, pistolas de aplicação de cola quente, uma balança, caixas de papelão com etiquetas falsas, uma esteira industrial de aproximadamente 15 metros, uma empilhadeira e três paleteiras hidráulicas.





Além disso, foram encontradas ferramentas como enxadas e pás, ainda com resíduos de sabão em pó, o que, segundo a polícia, indica que a produção possuía características artesanais.





A perícia oficial foi acionada para coletar amostras, que serão analisadas como parte da continuidade das investigações.





60 toneladas apreendidas

Na primeira etapa da operação, em 29 de outubro, a Polícia Civil apreendeu 60 toneladas de sabão em pó falsificado da marca OMO. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem que havia alugado os galpões. Um deles ficava no Bairro Nossa Senhora da Conceição, em Divinópolis, e o outro em Carmo do Cajuru.





Além dele, os policiais conduziram à delegacia um colaborador e o motorista de um caminhão, ambos envolvidos no transporte da mercadoria adulterada.

A carga estava pronta para distribuição e parte dela estava sendo carregada em um caminhão no momento da ação.