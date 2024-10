Polícia Civil apreende 60 toneladas de sabão em pó falsificado em MG

Dois galpões usados para a fabricação, estocagem e distribuição de sabão em pó falsificado foram localizados e desativados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Divinópolis e Carmo do Cajuru, na região Centro-Oeste do estado, nessa terça-feira (29/30). Nos locais, foram apreendidas cerca de 60 toneladas do produto irregular.





A polícia também prendeu um homem responsável por alugar os galpões, outras duas pessoas - um colaborador e o motorista - também foram levadas à delegacia para depoimento.









A ação ocorreu após denúncia anônima. A partir das informações, os policiais encontraram um galpão no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Divinópolis. No local, havia produtos falsificados com rótulos da marca OMO, prontos para distribuição, e parte da carga já estava sendo carregada em um caminhão.



Em continuidade às investigações, a equipe seguiu até Carmo do Cajuru, onde encontrou outro galpão, desta vez no bairro Industrial, dedicado à fabricação do sabão em pó falso. Ali foram apreendidos equipamentos, máquinas e insumos de baixa qualidade, usados para produzir o material que era embalado em pacotes de marcas populares.





Apenas o locatário dos galpões foi preso em flagrante e levado à delegacia. Após ser ouvido, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Ainda conforme a Polícia, não há informações de envolvimento no esquema por parte do locador.



Segundo o delegado Vivalde Levilesse, que coordenou a ação, "ao término do inquérito, os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes previstos no art. 273 do Código Penal Brasileiro e no art. 7 da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e Relações de Consumo, que abordam falsificação, adulteração e comercialização de produtos de consumo."

A operação também contou com o apoio de três agentes da Receita Estadual, que realizaram os procedimentos fiscais e a apreensão de todo o material ilegal. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e determinar o destino final da carga apreendida.





*Amanda Quintiliano especial para o EM