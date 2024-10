O mês de novembro, marcado pela temporada de chuvas, promete trazer chuvas entre normal e acima da média em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias consecutivos de chuva no estado podem amenizar as altas temperaturas comuns no período.





Depois de um longo período de estiagem em que colocou o estado sob alerta, novembro será marcado pela recuperação dos níveis de umidade no solo de Minas Gerais, devido a previsão de chuvas mais regulares. A condição climática pode favorecer o plantio e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra.





Segundo o meteorologista do Inmet, Lizandro Gemiacki, a previsão climática para o estado normalmente é difícil, então o instituto utiliza a climatologia como referência. No próximo mês, os valores de precipitação em Minas Gerais ficarão entre 160 milímetros (mm) e 260 mm.





O cálculo da chuva é realizado em milímetros por metro quadrado. Isto é, em um espaço de um metro quadrado, um litro de água subiria até a marca de 1 mm. Ou seja, 1 mm de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Onde o volume de chuva registrado é de 160 mm, seriam 160 litros de água em cada metro quadrado.





Em Belo Horizonte, a média climatológica é de 236 mm para o mês que se inicia e acende um alerta para regiões que costumam sofrer com enchentes e alagamentos. A situação é agravada pelo risco geológico que as fortes chuvas causam em algumas áreas. Nos últimos dias de outubro, a Defesa Civil de BH alertou sobre a problemática mais de uma vez em diversas regionais da capital.





Em poucos dias de chuva, a Região Oeste da cidade ultrapassou mais de três vezes o volume de chuvas previsto para o mês de outubro. De acordo com a Defesa Civil de BH, a regional soma 350,2 mm até a manhã desta quarta (30), enquanto a média climatológica para o mês é de 110,1 mm. As regiões do Barreiro e Centro-Sul também registram número muito acima da média, com 294,7 mm e 300,8 mm, respectivamente, também até esta quarta.





Temperaturas





Se, em outubro, a previsão indicava ondas de calor e temperaturas acima da média, novembro começará com os termômetros dentro da média, de 27,7ºC. Não há previsão para novas ondas de calor, mas o cenário pode mudar ao longo dos dias.





Outubro mais chuvoso da história de BH





De acordo com o Inmet, outubro de 2024 foi o terceiro mais chuvoso em BH em 114 anos de medição pluviométrica na estação meteorológica do Santo Agostinho, referência na análise do clima na capital. Outubro de 2024 fica atrás apenas do mesmo mês de 2009, quando foi registrado o total de 344,3 mm e 1965, que acumulou 322,7 mm.





A estação registrou até essa terça (29) o total de chuva acumulada de 288,4 mm. O valor supera a média histórica de outubro, de 110,1 mm, em aproximadamente 162%. O volume ainda pode aumentar, já que o mês termina amanhã (31).





Previsão do tempo





Nos próximos dias o tempo fica instável em praticamente todo o estado, segundo o Inmet. O céu se manterá nublado com chuvas a qualquer hora na faixa Norte e no Leste mineiro, devido à atuação do primeiro episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).





Nas regiões Central, Metropolitana, Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce, o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir do período da tarde. Já nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste e Zona da Mata, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer momento.





Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado com chuva isolada. Ainda segundo o órgão nacional, as condições climáticas ficam assim até sábado (2/11).

