Dois homens, de 21 e 29 anos, morreram depois de uma perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar na noite dessa terça-feira (29/10), no bairro Jardim Marrocos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um terceiro envolvido, de 19 anos, foi preso.





Segundo o boletim de ocorrência, os policiais avistaram um carro Fiat Argo com três ocupantes transitando em alta velocidade pela região. O motorista recebeu ordem de parada, mas desobedeceu a PM e entrou na contramão de direção da Via Expressa.





Durante a perseguição, os suspeitos bateram em um motociclista, que ficou gravemente ferido na via e foi socorrido para um hospital. Mesmo com o impacto, o trio seguiu em fuga. Na altura da rua Perobas, os suspeitos abandonaram o carro devido aos danos causados no veículo no acidente e seguiram a fuga a pé.

Um deles, de 19 anos, foi cercado e detido. Os outros dois invadiram uma empresa e se esconderam embaixo de uma lona plástica nos fundos do galpão.





Segundo o boletim de ocorrência, ao notarem a aproximação da polícia, os fugitivos sacaram duas armas de fogo e atiraram contra os militares, que revidaram. A dupla chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de Contagem, mas morreu pouco depois.





Ainda de acordo com a polícia, o trio envolvido na ocorrência tem diversas passagens por tráfico de drogas, lesão corporal, receptação e adulteração de veículos.

O carro usado por eles tem registro de furto no último dia 19 de outubro em Belo Horizonte e foi removido para o pátio do Detran. O caso será investigado.