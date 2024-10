Homem foi morto com ao menos dez disparos no tórax, mãos e coxas

Um jovem, de 23 anos, foi executado com ao menos dez tiros na noite dessa terça-feira (29/10), no bairro Vila Olhos D'Água, na Região do Barreiro de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar foi parada por ocupantes de um Hyundai HB20 que pediram ajuda para socorrer o rapaz que estava baleado no interior do veículo.





O ferido chegou a ser levado para atendimento na UPA Oeste, mas morreu pouco depois de dar entrada. A equipe médica constatou ao menos dez disparos no tórax, mãos e coxas da vítima.





Durante diligência, a polícia foi até a rua 21 de Abril, onde o crime aconteceu, e encontrou um longo rastro de sangue até um beco com uma garagem. A polícia acredita que a vítima se escondeu no final do beco, onde a PM localizou poças de sangue e um aparelho celular.

O grupo que socorreu o rapaz relatou para a polícia que estava com ele pouco antes do crime e que ele resolveu ir embora para casa. Minutos depois, o grupo escutou disparos de arma de fogo, foi em direção ao barulho e encontrou a vítima ferida.





Populares contaram que o crime foi praticado por três suspeitos em um carro de cor prata. Dois homens desembarcaram do veículo e atiraram contra a vítima, enquanto o terceiro ficou ao volante.





A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado à guerra entre as gangues “Beira da Linha” e “21 de Abril”, devido à disputa por território do tráfico de drogas e a desentendimentos entre os respectivos integrantes.

Três suspeitos, de 20, 21 e 30 anos, foram identificados, mas ainda não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.