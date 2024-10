Na noite dessa segunda-feira (28/10), a Prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, publicou decreto no Porta-Voz do Município que declarou situação de emergência na cidade. O decreto, que tem validade de 180 dias, veio um dia após o fim de semana de tempestades que provocaram quedas de muros e árvores, alagamentos em residências, vias públicas e estabelecimentos comerciais, pessoas ilhadas em veículos, além de danos em ruas e avenidas. Ninguém ficou ferido.





"Com o decreto, o município poderá adotar medidas para minimizar os impactos já causados e prevenir futuros incidentes, incluindo a aquisição de bens essenciais, contratações emergenciais e a obtenção de recursos federais e estaduais", destacou a Prefeitura de Uberaba por meio de nota.





Segundo a climatologista Wanda Prata, o acumulado de chuva do último fim de semana em Uberaba totalizou 184 mm, sendo registrados 85 milímetros no sábado (26/10) e 99 milímetros no domingo (27/10). O acumulado esperado para todo o mês de outubro na cidade do Triângulo Mineiro era em torno de 130 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dessa forma, choveu 54 mm a mais do que a expetativa de todo o mês.





Pouco tempo antes da publicação do decreto, a prefeita Elisa Araújo (PSD), reeleita neste domingo (27/10), reuniu-se com vereadores, o secretário e o adjunto de Governo, respectivamente, Beethoven de Oliveira e Diógenes Alves de Sene, e a assessora de Assuntos Regionais, Renata Lúcio, para apresentar um panorama dos estragos e solicitar o apoio do legislativo no acolhimento às pessoas afetadas.

"Nós vamos trabalhar juntos para amparar cada cidadão, cada uberabense que sofreu prejuízos com as chuvas. Os cuidados com a cidade também serão executados em parceria, por todos nós. Com o decreto publicado hoje (28/10), o Município adota providências rápidas diante desse temporal que nos afetou de maneira única nos últimos tempos, e estamos aqui unidos para enfrentar mais esse desafio", destacou a prefeita.

Segundo o Instituto Clima Tempo, de hoje (29/10) até o próximo sábado há previsões de chuvas em Uberaba.





De acordo com o boletim desta terça-feira da Defesa Civil de Minas Gerais, o tempo segue instável em todas as regiões de Minas Gerais e há previsão de chuva de intensidade moderada a forte, sobretudo, na Central, Oeste, Leste e Norte mineiro.

"O total de chuva na capital neste mês já está em 274 mm na estação meteorológica convencional – Santo Agostinho do INMET e já supera a média histórica em 148,9%, a qual é de 110,1 mm. A tendência para os próximos dias ainda é de tempo instável e ocorrência de pancadas de chuva sobre todas as regiões mineiras", finaliza o boletim.