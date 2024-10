A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu na tarde desta terça-feira (29/10) um alerta de chuvas de intensidade moderada a forte, no decorrer das próximas três horas.

Ainda nesta terça, foi divulgado o comunicado de pancadas de chuva até as 8h desta quarta (30/10). De acordo com a Defesa Civil, o volume estimado é de 30 a 50 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O órgão orienta que a população evite transitar em áreas sujeitas a alagamentos e não se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo canal público do WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio de Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

