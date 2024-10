A empresária Elisa Araújo (PSD), de 42 anos, apoiada pelo governador Romeu Zema (Novo), foi matematicamente reeleita prefeita de Uberaba, no Triângulo Mineiro, com 55,77% dos votos totais às 19h31, quando 93,83% das seções haviam sido apuradas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pela segunda vez consecutiva, ela venceu o ex-deputado estadual Tony Carlos (MDB), de 60 anos, que estava com 44,23% dos votos.





Ainda conforme o TSE, no momento que Elisa foi reeleita as abstenções somavam 30,53%. Já os votos nulos totalizavam 4,03% e os brancos 2,12%.





Uberaba foi a única cidade do interior de Minas Gerais que voltou às urnas neste domingo (27/10), para decidir quem ocupará o cargo de prefeito pelos próximos quatro anos.





Em 2020, a empresária Elisa Araújo, de 42 anos, fez história ao se tornar a primeira mulher a governar Uberaba e a candidata mais jovem a vencer uma eleição para a prefeitura. Assim como nesta eleição, ela contou com o apoio de Zema e derrotou Tony Carlos, de 60 anos, com 57,36% dos votos válidos, contra 42,64% do adversário.





Elisa Araújo é formada em arquitetura e urbanismo e tem especialização em gestão de negócios. Foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande.





Entre as bandeiras defendidas por Elisa estão o avanço de projetos já iniciados em seu governo, como o Programa Desenvolve Uberaba, que visa a captação de água do Rio Grande; a utilização de tecnologia para agilizar a fila eletrônica e reduzir o tempo de espera para consultas, cirurgias e exames; atração de mais empresas e investimentos para a cidade.







No discurso da vitória, Elisa agradeceu aos eleitores e disse que vai continuar lutando por melhorias em Uberaba. "O nosso compromisso agora é com o trabalho. Nós sabemos que temos muitos desafios nos esperando, mas eu tenho plena confiança de que, juntos, nós vamos continuar fazendo a diferença. Vamos continuar construindo uma Uberaba mais justa, mais inclusiva, mais próspera para todos", declarou a prefeita reeleita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia