O atual prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), agradeceu os votos do eleitorado no segundo turno na capital mineira. Nas redes sociais, antes mesmo da apuração total das urnas, o atual prefeito de Belo Horizonte cantou vitória, afirmando que "o trabalho venceu".

"Agradeço imensamente a todos que acreditaram, caminharam junto, e depositaram sua confiança em nós. Vamos trabalhar mais quatro anos para fazer de BH uma cidade melhor para todos! Vamos juntos, sempre em frente!", escreveu na publicação.





O post foi feito quando a apuração das urnas estava em cerca de 80% na capital mineira, sem resultado matematicamente definido. Fuad, no entanto, liderava as apurações com pouco mais de 53% dos votos válidos.

O segundo turno em Belo Horizonte é disputado pelo atual prefeito Fuad e pelo deputado estadual Bruno Engler (PL).