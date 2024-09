Bruno Engler esteve presente no ato contra Moraes na Praça da Liberdade neste domingo (29)

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL), participou da manifestação que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em coletiva de imprensa, o deputado estadual negou que o ato tenha fins eleitoreiros.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram na Praça da Liberdade neste domingo (29). Senadores e deputados de todo o país também marcaram presença.

"Não é uma pauta de BH, não é uma pauta de Minas Gerais. É uma pauta do Brasil. Eu acho que todo mundo tem o direito de vir. Isso não é um evento da minha campanha. Qualquer outro candidato que quisesse estar aqui poderia. Estar aqui demonstra a coragem de nos posicionarmos ao lado do que acreditamos, defendendo a liberdade no Brasil", afirmou Engler.



O candidato também comentou os resultados das últimas pesquisas eleitorais, que o colocam no segundo turno.





"Continuamos levando nossa mensagem e apresentando nossa plataforma. Não tenho dúvidas de que o projeto que construímos com a Coronel Cláudia é o melhor para Belo Horizonte. Cada vez mais pessoas estão se convencendo disso e vão caminhar conosco no dia 6", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia