A pesquisa Atlas Intel, divulgada neste sábado (26/10), indica vantagem do atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), na disputa pelo segundo turno da eleição para o Executivo, com 53,2% dos votos válidos. Segundo o levantamento, o deputado estadual Bruno Engler (PL) (MDB) está com 46,8%.





Considerando as intenções de voto nulo, branco e de indecisos, o atual mandatário teve aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao último levantamento, publicado em 20 de outubro. Nesse cenário, Fuad passou de 52% para 52,1% das intenções de voto.

Já Engler, teve queda de 0,2 pontos percentuais. O candidato de Jair Bolsonaro (PL) para o pleito da capital mineira saiu de 46% para 45,8%.





Os entrevistados que responderam não saber em quem votar foram 0,4%. Votos brancos e nulos somaram 1,7%. Foram entrevistados 1.615 eleitores, pela internet, entre 20 e 25 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação MG-08506/2024





Confira os números:





Bruno Engler (PL): 45,8% (eram 46%)

45,8% (eram 46%) Fuad Noman (PSD): 52,1% (eram 52%)

52,1% (eram 52%) Branco/ Nulo/ Não vai votar: 2,1% (era 1%)