A Justiça Eleitoral concedeu nesta sexta-feira (25/10) mais 15 minutos de direito de resposta ao prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD). A Justiça entendeu que o candidato Bruno Engler (PL) realizou acusações inverídicas sobre a relação do prefeito com as empresas que realizam o transporte público na capital. No total, o pessedista terá 45 minutos de direito de resposta a serem veiculados nas emissoras de televisão entre esta sexta e o sábado (26/10), véspera do segundo turno.

A defesa do prefeito entrou na Justiça devido a uma propaganda na qual o adversário "mescla algumas poucas informações verídicas com ilações e acusações descabidas e levianas, apontando suposta corrupção".

A campanha do prefeito também argumenta que a propaganda já havia sido impugnada, mas que foi feito alguns ajustes e pequenas mudanças de expressões, mas que possuem "flagrantes mentiras e grave desinformação".





Na postagem, Engler alega que Fuad Noman possui uma relação ilícita com os empresários responsáveis pelo transporte coletivo da capital mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"É inegável que as afirmações do requerido visam atingir o requerente em seu decoro e honra ao relacioná-lo à corrupção e investigações relativas ao transporte público da capital, não se tratando de mera crítica política, mas de tentativa de denegrir sua imagem e desacreditá-lo perante o eleitorado. (...) É possível extrair da propaganda impugnada informação sabidamente inverídica e ofensa de caráter pessoal a candidato, a qual não se encontra albergada pelo manto da liberdade de expressão", decidiu o juiz Gulherme Sadi.