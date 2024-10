O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), recebeu apoio de representantes de diferentes classes na tarde desta quinta-feira (24/10). O ato ocorreu no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, no Centro. Além dos membros da categoria, integrantes de causas ambientais, movimentos em defesa da Serra do Curral, publicitários, escritores, poetas, professores e cientista assinaram um manifesto em apoio a Fuad.

Durante o compromisso, o candidato do PSD destacou a importância do diálogo. "Nessa fase final, temos que conversar com todo mundo, ouvir as demandas dos segmentos, de várias associações, de várias entidades. O que a gente ainda não fez? O que acham que ainda precisa ser feito? Como prefeito, não podemos ficar acomodados na Afonso Pena, de braços cruzados. O prefeito tem que ir às ruas, ouvir", justificou.

Fuad afirmou que, se for reeleito, dará prioridade à agenda ambiental. O prefeito voltou a prometer a criação de uma coordenadoria para estudar os impactos das mudanças climáticas, formada por especialistas, professores e cientistas.

"O que nos preocupa é como será o futuro. Com a mudanças climáticas, com o efeito estufa potencializado, já há reflexos no Rio Grande do Sul, nos Estados Unidos, em todo o planeta", ponderou. O candidato à reeleição declarou ainda que já está "fazendo tudo o que podia" para evitar desastres naturais no atual contexto ambiental de Belo Horizonte.





Por fim, Fuad aproveitou para alfinetar o adversário no pleito municipal, Bruno Engler (PL). "Espero que a população tenha feito a comparação entre os dois candidatos: aquele que fez, aquele que está fazendo e aquele que pode fazer e o outro candidato, que ainda não mostrou nada, que só tem promessas".