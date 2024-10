A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24/10) para o segundo turno na campanha pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) mostra o atual prefeito Fuad Noman (PSD) com 46% das intenções de voto e o deputado estadual Bruno Engler (PL) com 39%. O levantamento foi realizado na terça (22/10) e quarta-feira (23/10), reta final da disputa que se encerra nas urnas no próximo domingo (27/10).

Há duas semanas, a primeira pesquisa Datafolha mostrou Fuad com 48% contra 41% de Engler. A pesquisa ouviu 910 eleitores belo-horizontinos. Ambas as variações aconteceram dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





O Datafolha ainda mostra que 10% dos entrevistados afirmaram votar em branco ou nulo e 5% não souberam responder à questão. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG- 04815/2024.









Na pesquisa espontânea, quando os entrevistadores não citam o nome dos dois candidatos, Fuad foi citado por 35% dos respondentes e Engler, por 29%. Com a questão aberta, 4% afirmaram que vão “votar no 22”, número de urna do deputado estadual e o mesmo percentual citou a escolha pelo “55”, designação do prefeito e 1% afirmou que optará pelo atual chefe do Executivo.