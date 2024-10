O Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, disse que pretende acelerar o acesso ao tratamento de câncer, caso seja reeleito. Na manhã desta sexta-feira (18/10), Fuad se reuniu com o presidente do Instituto Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, para discutir as dificuldades e as necessidades dos hospitais. A agenda também foi acompanhada do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) e do vereador eleito Pedro Rousseff (PT).



Para Fuad, o sistema atual de tratamento do câncer é "muito ruim". Ele destaca a demora excessiva no processo, desde a suspeita inicial até o início do tratamento, citando que os pacientes podem esperar 120, 150 dias ou mais para realizar exames e consultas. O prefeito destacou que essa espera prolongada ocorre enquanto a doença progride, o que causa grande sofrimento e coloca vidas em risco.

"Hoje o sistema de tratamento (de acesso), de atendimento ao paciente de câncer, é muito ruim. Uma pessoa procura um posto de saúde, vai lá o médico suspeita de algum tipo de câncer, solicita o exame. Ele vai para um local, demora dois, três meses para conseguir o exame. Aí faz o exame, volta para o posto para um outro médico, mais dois, três meses para poder ser atendido. Em 120 dias, 150 dias, identifica que ele está com câncer e precisa tratar. A doença já passou um tempo grande. A gente precisa mudar esse processo, criar um acesso mais rápido, porque a pessoa não pode ficar 120 dias esperando com a doença. Nós precisamos de fazer uma mudança completa no sistema", destacou o prefeito Fuad Noman.





"Nós não podemos perder vidas porque demoramos a dar atenção. Não podemos fazer isso. E a gente está perdendo hoje", completou.

À imprensa, Fuad disse que tem visitado vários hospitais. "Saúde é uma preocupação imensa. Eu tenho feito esses últimos dias, visita vários hospitais, porque saúde, para mim, é um grande problema. Saúde é uma preocupação imensa", disse.





Na terça-feira (15/10), o prefeito informou que encerrou o tratamento contra o linfoma não Hodgkin e que fez a sua última sessão de quimioterapia, mas irá continuar fazendo acompanhamento. O prefeito afirmou que a sua experiência pessoal com o câncer reforça sua determinação com o assunto. Ele contou ter passado por um tratamento bem-sucedido, com diagnóstico precoce e intervenção rápida, o que lhe permitiu superar a doença em poucos meses.

No entanto, Fuad disse que ficou extremamente "incomodado" com o contraste entre sua experiência pessoal e a realidade enfrentada por muitos pacientes que não têm acesso a um plano de saúde. "Nós, o SUS, tem que dar o mesmo tratamento que qualquer plano de saúde. Nós sabemos as dificuldades que é um tratamento com uma doença dessa, eu particularmente. E eu não posso deixar a pessoa que não pode ter um plano de saúde ser mal tratada, ela vai tratar bem, igual a qualquer plano de saúde. Belo Horizonte, no próximo mandato meu, se eu for eleito, espero que seja, nós vamos mudar completamente o sistema de atendimento a pessoas com esse tipo de doença", informou.

Mário Penna

No Mário Penna, Fuad recebeu uma homenagem de pacientes em tratamento de câncer de cabeça e pescoço, que cantaram as músicas 'Como É Grande o Meu Amor Por Você', de Roberto Carlos, e 'Anunciação', de Alceu Valença. Além disso, o prefeito recebeu um kit de presente de uma paciente em tratamento de câncer de mama.