O vereador eleito Pedro Rousseff (PT) criticou a postura do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) como cabo eleitoral do PL em Belo Horizonte. A bancada do partido elegeu seis novos vereadores, enquanto o PT conquistou quatro.

Pedro esteve no estúdio do jornal Estado de Minas para participar do programa ‘EM Entrevista’, em parceria com o portal Uai. Sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Pedro foi o sexto mais votado na Câmara Municipal, com 17.595 votos.

“O Nikolas elegeu vários fantoches em Belo Horizonte, vereadores que devem seus cargos a ele, seus votos a ele e, portanto, também seus mandatos. Esses vereadores são controlados por alguém que nem mora em BH, mas sim em Brasília, onde fica colocando peruca para causar tumulto na Câmara Federal. Nossa relação aqui não é com o Pablo Almeida (vereador eleito) ou com os outros do PL, mas diretamente com o chefão deles, Nikolas”, afirmou.

Segundo Rousseff, Ferreira é um “risco”, mas ele "morre de medo" do vereador eleito. "Assim como ele, sou de BH, sou jovem e muito combativo."

"Grande risco"

Questionado sobre as semelhanças com o deputado federal, Rousseff reconheceu a força de Nikolas. “Não dá para negar que o Nikolas é forte. O que a esquerda e até o campo democrático precisam fazer é fortalecer lideranças políticas que tenham a mesma força que ele. Nossa candidatura, a mais votada da história do PT em Minas Gerais, tem justamente esse objetivo: fazer o embate. Vejo Nikolas como um grande risco, e é esse o nosso maior objetivo.”

Rousseff ainda afirmou que sua única ambição é ser vereador. “Quero dar continuidade ao trabalho e fazer de Belo Horizonte uma cidade que cuida de quem mais precisa, que dá sequência aos avanços sociais realizados pelos governos Lula e Dilma. Não tenho ambição por cargos. Minha única preocupação, no dia a dia, é se Belo Horizonte vai cair nas mãos da barbárie ou se continuará na trilha da democracia. É por isso que, hoje, minha prioridade é fazer campanha para o prefeito Fuad Noman e reelegê-lo.”

