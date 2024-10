A poucas horas do debate Folha/UOL/RedeTV!, Ricardo Nunes (MDB) desistiu de participar do confronto com Guilherme Boulos (PSOL) e citou como motivo uma reunião marcada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quinta-feira (17/10) de manhã.





"Desde a tempestade de sexta-feira passada foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira", diz nota divulgada pela campanha de Nunes.





O embate entre os adversários que disputam a Prefeitura de São Paulo está marcado para acontecer às 10h20 desta quinta, no mesmo formato do realizado pela Folha e UOL no primeiro turno, com o uso de banco de tempo. Nesse modelo, o próprio candidato administra a duração das falas dentro de um limite estabelecido, nesse caso de 12 minutos.





Nunes lamentou a ausência e pediu compreensão dos organizadores, de Boulos e do público.





As campanhas se preparavam para falar sobre o apagão no debate.





Na sexta-feira (11/10), a capital paulista foi atingida por um temporal que deixou parte da população sem energia elétrica. No quinto dia de apagão na região metropolitana, cerca de 74 mil imóveis continuavam sem luz, segundo balanço divulgado pela Enel.





O número chegou a 2,1 milhões de imóveis logo após o temporal. Há uma nova previsão de tempestade nesta sexta-feira (18/10).





O apagão roubou a cena no segundo turno da eleição, em que se desenrola um jogo de empurra entre a prefeitura, responsável pela poda das árvores, e o governo federal, responsável pela concessão da Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo.