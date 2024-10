Em meio a um tenso debate das eleições municipais de São Paulo, nesta segunda-feira (14/10), os candidatos ao Executivo municipal caíram na risada. Durante o segundo bloco, veiculado pela Band, Guilherme Boulos (Psol) e Ricardo Nunes (MDB), postulantes do segundo turno, se abraçaram.

"Meu sigilo bancário está aberto. Nunca fugi da Justiça igual a você...", afirmou Nunes. Rindo, o atual prefeito abraçou o candidato do Psol, que também sorriu. "Você está bem?", perguntou o prefeito. "Estou bem, e você? Firme?", respondeu Boulos. Neste momento, a plateia reagiu com aplausos.

Nunes, na sequência, afirmou que Boulos não iria intimidá-lo. "Eu jamais", respondeu Boulos, que recebeu a "tréplica": "Vim da periferia do Parque Santo Antônio, não tenho medo de nada, só de Deus". A plateia também deu risadas e aplaudiu ao momento.

O atual prefeito continuou, afirmando que Boulos quer "invadir até o que ele está fazendo", em relação a obras em andamento, e completou: "Eu acho que você até vai votar em mim, porque tudo o que eu falo você diz que vai fazer".

Como funciona o debate?



Em novo formato, o debate começa com cada candidato respondendo a uma pergunta da produção da Band por dois minutos. Na sequência, há confrontos diretos, com temas livres e 12 minutos para cada oponente, além de dois minutos de resposta do rival.

Os postulantes podem caminhar pelo palco, porém é aconselhado que eles não falem, reajam ou se movimentem bruscamente, para não atrapalhar o adversário.

Já no segundo bloco, irão responder a questões de quatro jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que vão questionar Boulos e Nunes de forma intercalada. Cada um terá três minutos para resposta e tréplica, além de um minuto para comentário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O terceiro bloco será marcado por mais confrontos diretos, com os postulantes controlando o próprio tempo. Nas considerações finais, os candidatos terão dois minutos para discutir sobre os cinco temas mais pesquisados pelo público durante o período do debate, selecionados pela Sala Digital da Band.