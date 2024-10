A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira (16/10), aponta para uma ampliação da vantagem do atual prefeito Fuad Noman (PSD) contra o deputado estadual Bruno Engler (PL). O levantamento contratado pela TV Globo resulta em nove pontos percentuais de vantagem nas intenções de voto para o candidato à reeleição.

Fuad Noman (PSD) é o preferido dos eleitores, com 46% dos votos, enquanto Bruno Engler recebe 37% da preferência do eleitorado belo-horizontino. Entre os 1.002 entrevistados, 5% respondeu que ainda estão indecisos, enquanto brancos ou nulos somam 12%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os entrevistadores foram a campo colher os dados entre domingo (13/10) e essa terça-feira (15/10), aplicando um questionário quantitativo, por amostragem, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A pesquisa é registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03563/2024.



Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não têm acesso à lista com os nomes dos candidatos, Noman continua na frente com 33% das intenções de voto e Engler recebe apoio de 28% dos eleitores. Nesse caso, o percentual de eleitores indecisos disparou para 33% dos entrevistados.

A Quaest também calculou a certeza do voto dos eleitores belo-horizontinos. Ao todo, 76% dos entrevistados disseram que a escolha para prefeito é definitiva e não mudam. Por outro lado, 24% disseram que podem votar em outro candidato caso algo aconteça.

Transferência de votos

A pesquisa também estimou para onde iriam os votos dos candidatos derrotados no primeiro turno. No caso do eleitor do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), terceiro colocado no pleito com quase 193 mil votos, 52% dos entrevistados disseram votar em Fuad Noman, enquanto 28% em Bruno Engler. 9% estão indecisos e 11% votam em branco ou nulo.

Entre os eleitores do vereador Gabriel Azevedo (MDB), quarto colocado com 133 mil votos, 63% disseram votar em Fuad, e outros 29% escolheram Engler. Cerca de 4% estão indecisos, enquanto apenas 4% disseram votar em branco ou anular.

Já entre os eleitores da deputada federal Duda Salabert (PDT), quinta colocada com 99 mil votos, a maioria absoluta escolheu Fuad Noman. Segundo a pesquisa, o atual prefeito recebeu 87% dos votos do eleitorado de Salabert, enquanto Engler consegue apenas 5%. Indecisos marcaram 1%, enquanto outros 7% disseram que votam em branco ou anulam.

Avaliação do governo Fuad

Quase metade do eleitor aprova a gestão de Fuad, que está à frente da administração da capital mineira a pouco mais de dois anos, assumindo a cadeira com a saída do ex-prefeito Alexandre Kalil.

Cerca de 48% dos eleitores avaliam o governo Fuad Noman como positivo. Outros 35% avaliam como regular, enquanto apenas 9% avaliam a gestão da prefeitura de forma negativa. Não sabem ou não responderam foram 8%.



Veja os números

Estimulada

Fuad Noman (PSD): 46%

Bruno Engler (PL): 37%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 12%

Espontânea



Fuad Noman (PSD): 33%

Bruno Engler (PL): 28%

Indecisos: 33%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 6%

Transferência de votos

Votou em Tramonte (Republicanos)

Fuad Noman (PSD): 52%

Bruno Engler (PL): 28%

Indecisos: 9%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 11%

Votou em Gabriel Azevedo (MDB)



Fuad Noman (PSD): 63%

Bruno Engler (PL): 29%

Indecisos: 4%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 4%

Votou em Duda Salabert (PDT)



Fuad Noman (PSD): 87%

Bruno Engler (PL): 5%

Indecisos: 1%

Branco/ Nulo/ Não vai votar: 7%

Avaliação do governo Fuad



Positivo: 48%

Regular: 35%

Negativo: 9%

Não sabem/ não responderam: 8%