O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), visitou a Santa Casa nesta terça-feira (12/10). Em campanha no segundo turno contra Bruno Engler (PL), ele rebateu críticas feitas por seu adversário e justificou a ausência nos debates programados para esta semana na capital. Ele estava acompanhado de Danilo Borges Matias, secretário municipal de Saúde.

Durante os próximos dias, as emissoras Rede 98, TV Alterosa e Record organizariam debates entre os candidatos, mas Fuad confirmou presença apenas no debate da TV Globo, na quinta-feira (17/10). A Band, que também promoveria um debate, acabou realizando uma sabatina com Engler na última segunda-feira (11/10), no horário em que ocorreria o confronto, devido à ausência do prefeito.

Questionado pelo Estado de Minas sobre a ausência nos debates, Fuad negou que estivesse se esquivando. "Tenho feito debates todos os dias. Estou debatendo agora, falando com jornalistas. Temos que saber dividir o tempo. Afinal, eu sou prefeito, tenho que governar. Não estou à toa o dia inteiro", afirmou ele.

O chefe do Executivo municipal ainda destacou sua "intensa" rotina de trabalho. "Passo o dia todo trabalhando. Estava na prefeitura até agora, resolvendo problemas... por isso, inclusive, cheguei atrasado. Não tenho flexibilidade de horário. Desde que assumi, não faltei um único dia. Trabalho das oito da manhã até sete, oito horas da noite", declarou. O prefeito seguiu dizendo que o tempo é limitado. "Tenho apenas 24 horas no dia e não posso desperdiçá-las com debates que serão 'mais do mesmo'", completou Fuad.



Quando questionado sobre as críticas de Bruno Engler acerca da relação da prefeitura com empresas de ônibus, Fuad disse já ter abordado o tema diversas outras vezes. "Já falei muito sobre isso. Ele só fala mal da cidade. Parece que vive em uma outra realidade. Se um marciano descesse em Belo Horizonte e ouvisse o que ele diz, fugiria correndo. Nossa cidade não está bagunçada, o transporte público tem problemas, mas melhorou muito em comparação ao ano passado. Antes, os programas de rádio e TV gastavam 10, 15 minutos por dia falando dos problemas dos ônibus", afirmou o prefeito e candidato à reeleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Fuad ressaltou que foi o "único prefeito" a enfrentar o setor de transporte coletivo. "Fui à luta e coloquei os ônibus nos eixos. Hoje, temos a frota mais moderna do Brasil, com uma média de três anos de uso. Acabamos com os ônibus quebrados. O sistema melhorou, mas ainda temos muito a fazer. O contrato é de 2008, precisa ser atualizado, e estamos trabalhando para isso", afirmou.

Votos da direita

O prefeito também falou sobre sua estratégia para conquistar votos da direita, já que nomes do campo progressista, como Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT), declararam apoio a ele para evitar a vitória de Bruno Engler. Até o momento, Mauro Tramonte (Republicanos), Gabriel Azevedo (MDB) e Carlos Viana (Podemos) não declaram apoio a nenhum dos dois candidatos.

Conquistar o voto da direita, segundo Fuad, "é muito difícil", já que ele não se considera "nem de esquerda, nem de direita", mas sim um representante de Belo Horizonte.

"As pessoas que amam BH e reconhecem o trabalho que fiz nesses dois anos e meio, que transformou a cidade num canteiro de obras, vão votar em mim. Seja de direita, esquerda ou centro, quem quer a continuidade desse trabalho votará em mim. Nesse momento, a ideologia não importa", concluiu o prefeito.