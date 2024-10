BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em mais um round das disputas que têm ocorrido no campo da direita, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi a Goiânia nesta terça-feira (15) e participou de um ato ao lado do candidato de Jair Bolsonaro na cidade, Fred Rodrigues (PL).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A capital de Goiás é palco de um teste de força regional entre Bolsonaro e o governador do estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), que lançou o empresário Sandro Mabel (União Brasil) como seu candidato.





O evento foi realizado na sede do PL no estado e contou com a presença, entre outros, do senador Wilder Moraes (PL-GO).





Caiado é declaradamente candidato a ser o nome da direita na disputa presidencial de 2026 - já que Bolsonaro está inelegível -, posto também almejado por Zema e por outros governadores, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ratinho Júnior (PSD-PR).





O segundo turno em Goiânia é disputado por Fred, que foi o vitorioso no primeiro turno, com 31,14% dos votos válidos, e Mabel, que teve 27,66%.





O Novo, partido do governador mineiro, está na chapa de Fred, ocupando a vice.





Aliados de Caiado disseram ver na visita de Zema a tentativa de se cacifar junto a Bolsonaro e ironizaram a ida do mineiro a Goiás, lembrando que ele passou vexame na capital do seu próprio estado -o candidato apoiado por Zema em Belo Horizonte, Mauro Tramonte (Republicanos), liderou a corrida na maior parte do tempo mas acabou chegando à reta final em terceiro, ficando de fora do segundo turno.





Bolsonaro chegou a chamar Caiado de governador covarde em comício ao lado de Fred no primeiro turno. O ex-presidente da República esteve novamente na capital de Goiás na última sexta-feira (11) para tentar alavancar o seu candidato na cidade. Na ocasião, participou de um almoço com Fred e apoiadores.





Caiado e Bolsonaro também travam disputa na segunda maior cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia, onde Leandro Vilela (MDB), nome do governador, disputa o segundo turno com Professor Alcides (PL), apoiado pelo ex-presidente.





Caiado tem participado ativamente das campanhas de Rua de Mabel e Vilela. O resultado nessas duas cidades será crucial para a manutenção ou não de suas pretensões para 2026.





Mabel tem 65 anos e é da família da empresa de biscoitos que foi vendida à Pepsico em 2011, e que hoje é da Camil. Ele foi deputado federal por quatro mandatos, além de ter sido assessor especial da Presidência no governo de Michel Temer (2016-2018). Com bens declarados de R$ 313 milhões, é o mais rico dos candidatos nas maiores cidades do Brasil.





Fred tem 39 anos e tentou ser vereador em 2020, sem sucesso. Foi eleito deputado estadual dois anos depois, mas teve o mandato cassado em 2023 por irregularidades na prestação de contas da campanha anterior.





Ele não era o candidato natural do partido, tendo assumido o posto após o bolsonarista Gustavo Gayer (PL) desistir de concorrer à prefeitura.