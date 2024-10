Governador Romeu Zema presta solidariedade aos colegas das vítimas da queda do helicóptero Arcanjo 04

O governador Romeu Zema (Novo) disse em entrevista coletiva neste sábado (12/10) que as operações de busca realizadas no desastre de Brumadinho devem ser encerradas no primeiro semestre de 2025 já que o material que estava sendo analisado já está chegando ao fim.

"Quase seis anos após a tragédia (de Brumadinho) ainda temos bombeiros participando deste resgate. Provavelmente, a operação será encerrada, concluída no primeiro semestre do ano que vem, já que todo material está sendo esgotado", disse Zema.

Ainda faltam três corpos para serem encontrados, 267 vítimas já foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) ao longo dos últimos anos. O rompimento da barragem ocorreu em janeiro de 2019.

Zema também lamentou a morte dos quatro bombeiros, do médico e do enfermeiro na queda do helicóptero na Serra de Ouro Preto e exaltou a experiência deles.

"Aeronaves em manutenção em dia, temos profissionais altamente capacitados, treinados. Era algo que não era para estar acontecendo", afirmou.